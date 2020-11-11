- Çin’de 3 boyutlu dev ekran gösterime sunuldu



- Çin’in Liaoning eyaletinde, 3 boyutlu dev ekran, 5G teknolojisi desteği ile gösterime sunuldu. Teknoloji devi Çin, bir yeniliğe daha imza attı. Devasa 3 boyutlu ekran Çin’in Liaoning eyaletinde bulunan Shenyang kenti halkına görsel şölen sundu. Eyalet merkezini süsleyen 3 boyutlu devasa ekranın açık hava gösterisi, en son 5G teknolojisinin desteği ile gerçekleştirildi.





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