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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Çin’de 3 boyutlu dev ekran gösterime sunuldu

- Çin’de 3 boyutlu dev ekran gösterime sunuldu

Devasa 3 boyutlu ekranın açık hava gösterisi

( PEKİN ) PEKİN

Teknoloji 


- Çin’in Liaoning eyaletinde, 3 boyutlu dev ekran, 5G teknolojisi desteği ile gösterime sunuldu. Teknoloji devi Çin, bir yeniliğe daha imza attı. Devasa 3 boyutlu ekran Çin’in Liaoning eyaletinde bulunan Shenyang kenti halkına görsel şölen sundu. Eyalet merkezini süsleyen 3 boyutlu devasa ekranın açık hava gösterisi, en son 5G teknolojisinin desteği ile gerçekleştirildi.

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