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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
CİMER’den forma istedi, Vali gönderdi

CİMER’den forma istedi, Vali gönderdi

sivasspor forması detay

İletişim Sivasspor Forma 

-sivasspor forması isteyen genç adam ile röp.
-detaylar
-CİMER'e atılan talebin fotoğrafı

( SİVAS -ÖZEL)- İstanbul’da yaşayan genç Sivasspor taraftarı CİMER’i arayarak Sivasspor forması istedi- Sivas’a ulaştırılan talep Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından karşılandı SİVAS

- İstanbul’da yaşayan genç Sivasspor taraftarı CİMER’i arayarak Sivasspor forması istedi. Sivas’a ulaştırılan talep Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından karşılandı. İstanbul‘da yaşayan 22 yaşındaki Sivasspor taraftarı Erman Yıldırım, takımın formasını almak istedi. Ancak İstanbul’da Sivasspor mağazası olmadığı için forma alamadı. Yıldırım, forma sahibi olmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) bir yazı gönderen Yıldırım, Cumhurbaşkanlığından forma isteğinde bulundu. Yıldırım, ilginç talebinin ardından hiç beklemediği bir sürprizle karşılaştı. Sivas Valisi Salih Ayhan, Erman Yıldırım’ın İstanbul’da ki evine bir adet Sivasspor forması ve bir kitap gönderdi. Durum karşısında oldukça şaşıran ve mutlu olan Sivasspor taraftarı Erman Yıldırım, Vali Ayhan’a teşekkür etti. Yıldırım, hediye karşısında mutluluk duyduğunu belirterek, “Sivasspor formamın olmadığı CİMER’e yazdım. Yazdıktan 1 hafta sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’nden cevap geldi. Sayın Valimiz Salih Ayhan tarafından İstanbul’da bulunan adresime bir adet Sivasspor forması ve bir adet kitap gönderildi. Ben İstanbul’da Sivasspor’un satış noktası olmadığı için Sivasspor forması alamıyordum. Sayın Valimiz Sayın Salih Ayhan tarafından bu formanın hediye edilmesinden mutluluk duyuyorum. Sayın Valimize çok teşekkür ederim’’ şeklinde konuştu.

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