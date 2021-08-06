Çimento yüklü tankerde korkutan basınç patlaması

-Ekiplerden görüntü

-Çimentodan görüntü

-Yoldan görüntü

-Yeni Mahalle Muhtarı Doğan Gezer- RÖP

-Genel ve detay



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da, park halindeki çimento yüklü tankerde biriken basıncın patlaması sonucu büyük panik yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet G’nin sürücülüğünü yaptığı özel bir firmaya ait 46 ADB 350 plakalı çimento yüklü tır, Yeni Mahalle Koşu Parkı yakınlarında park halinde olduğu esnada basınç birikmesinden dolayı aniden bir patlama oldu. Aracın çimento yüklü tank kısmında meydana gelen basın patlamasıyla tankta bulunan toz çimento etrafa sıçradı. Büyük bir gürültü ve toz bulutunun etrafı kaplamasıyla vatandaşlar büyük bir panik yaşandı. Bombalı saldırı olduğunu düşünen vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler olayın bir saldırı olmadığı basınçtan kaynaklı bir patlamanın olduğunu fark etti. Paniğe neden olan olayda ölen yada yaralananın olmadığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

