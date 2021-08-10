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Çimento fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Çimento fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu

Çimento fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu

-Fabrikadan dış detayları

Fabrika Kamera Yangın Çimento Fabrikası Yangına Müdahale 

--Yangına müdahale (kask kamerası)

( SİVAS ) SİVAS

- Sivas’ta dev çimento fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre yangın Sivas’ta kent merkezinde bulunan Votarantim firmasına ait çimento fabrikasında çıktı. Türkiye’nin en büyük çimento fabrikasındaki yangın, sabah 06.00 sıralarında fabrikanın fırın kısmında başlayarak kısa sürede fırının iç kısmını sardı. Firma çalışanları durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine vardı. Yangın 1 saatlik çalışmanın sonunda söndürebildi. Yangında kimse yaralanmazken fabrikada maddi hasar meydana geldi. İtfaiye erlerinin yangına müdahalesi kask kamerasına yansıdı. (OE-GF-
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