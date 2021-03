Çıldır Gölü’nde mavi ile beyaza masalsı kızak yolculuğu

-Beyaz ile mavinin birleştiği gölde kızak (drone)

-Kızaklarla mavi ve beyaza yolculuk (drone)

-Çıldır Gölü'nden detaylar (Drone)

-Göl üzerinde vatandaşlar genel ve detay görüntüler (drone)

-Vatandaşların konuşmaları

-Göl üzerinde vatandaşlardan detaylar

-Küçük çocuğun kara yatması detaylar

-Atlı kızaklardan genel ve detay görüntüler

-Göl üzerinde oturan vatandaşlardan detaylar

-Atlı kızaklardan detaylar



( KARS - ÖZEL - DRONE) KARS



- Her yıl yüzlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Çıldır Gölü’nde kar yağışının ardından mavi ile beyazın buluşmasıyla ortaya müthiş görüntüler çıktı. Yüzeyi tamamen donan ve karla kaplanan Çıldır Gölü, gökyüzün mavisiyle birleşince atlı kızak gezintisi yapan vatandaşlara masalsı bir yolculuk yapmanın keyfini çıkardı. Kars’ın Arpaçay ilçesi Kütük Ev bölgesinde donan Çıldır Gölü üzerinde atlı kıza kaymak için gelen vatandaşlar ortaya çıkan doğa manzarası karşısında cep telefonlarına sarılarak anı ölümsüzleştirdi. Mavi ile beyazın bütünleştiği göl üzerinde atlı kızağa binen vatandaşlar daha önce Çıldır Gölü’nün hiç bu kadar güzel görmediklerini belirttiler. “Üşümekle beraber keyif aldık” Kars’a gezmek için geldiğini ifaden vatandaşlar, “Üşümekle beraber çok keyif aldık. Yaz mevsiminde de gelmiştik. O zamanlar tabi buralar göl halindeydi. Şuan oranın bu halini görmek tabi ki çok güzel” dedi.

Atlı kızak gezintisi yaptığını belirten vatandaşlar, “Çok güzel bir yer her geldiğimizde uğruyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum. Görüntü şahane, kızakla hareket etmek ayrı bir duygu, çok fazla heyecanlanmadık. İlk başta tabi ki heyecan oluyor” diye konuştu.

Çıldır Gölü'nde atlı kızak keyfi devam ediyor. Yüzeyi tamamen buzla kaplı olan Çıldır Gölü, doğal güzellikleriyle kış mevsiminde bölgenin cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Vatandaşlar muhteşem doğanın keyfini yaşayıp, bu güzel anları fotoğraf çekilerek ölümsüzleştiriyorlar. Kars’ta kar yağışı ve soğuk hava Çıldır Gölü’nde at kızak sezonun da uzamasına neden oldu. Çıldır Gölü’nde atlı kızak devam ediyor. KRS-



