Çıldır Gölü'nde ‘Eskimo’ usulü balık avı

-Balıkçıların karla kaplı donan gölü kazma kürekle kırmaları

-Ağların çekilmesi genel ve detaylar

-Ağlardan çıkan balıklardan genel ve detaylar

-Ağların çekilişi (drone)

-Ağları çeken balıkçılardan detaylar (Drone)

-Çekilen ağ ve çıkan balıklardan detaylar

-Ağların yeniden suya bırakılması detaylar (Drone)

-Balıklardan detaylar

-Balıkçı Uğur Kılıç'ın konuşması

-Balıkçıların evlerinin yolunu tutması



( KARS -ÖZEL-DRONE)- Balıkçıların zorlu mesaisi havadan görüntülendi KARS



- Çıldır gölünde Eskimo usulü balık avlayan balıkçılar, kazma, kürek yardımıyla kırdıkları buzun altından çıkardıkları balıkları satarak geçimlerini sağlıyorlar. Balıkçıların soğuk havada zorlu mesaisi havadan görüntülendi. Türkiye’nin en önemli göllerinden birisi olan Çıldır Gölü, yüzeyi buz tununca geçimini balıkçılık yaparak sağlayan vatandaşların zorlu mesaisi de başlıyor. Buz tutan gölü 100 metre aralıklarla kazma kürek yardımıyla kıran balıkçılar, attıkları 100’er metre ağları 15 gün arayla çekerek çıkardıkları balıkları lokanta ve balıkçılara satarak ekmeklerini kazanıyorlar. Soğuk hava da yapılan Eskimo usulü balık avı İHA muhabirlerince drone ile havadan görüntülendi. Kars ve Ardahan'ın ortak gölü olan Çıldır Gölü kıyısındaki köylerde geçimini balıkçılıkla sürdüren köylüler dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avlanmaya devam ediyor. “Balıkçılık zor!” Kilometrelerce buz üzerinde yürüyerek ağ atıkları bölgeye gelen balıkçılar buzun altından o günlük kısmetlerini çıkarıyor. Balıkçılığı severek yaptığını belirten Uğur Kılıç, “Ağlarımızı attık, nasibimizdeki balıkları aldık. Müşterilerimiz var onlara satacağız. Ama balıkçılık zor, alımda yok fazla, inşallah nasibimizde kim varsa satarak ekmeğimizi götüreceğiz” dedi.

“100 metre arayla gölün buzunu kırıyoruz” Çıldır Gölü’nün belli noktalarında buzu 100’er metre aralıklarla delerek ağaları attıklarını ifade eden Uğur Kılıç, “Gölün iki tarafını donduğunda 100’er metre arayla sırıklarla açıyoruz. Sonra ağlarımızı gölün dibine bırakıyoruz. Daha sonra 1 hafta veya 5 gün arayla çekip bir daha yerine bırakıyoruz. Her işin bir zorluğu vardır. Ama ben bu işi çok seviyorum. Gönül işiyle yapıyorum” diye konuştu.

Yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü’nde balıkçılık yapan köylüler, 1 hafta arayla attıkları ağaları çekerek balık avlıyor. Zaman zaman ağlar sudan boş çıksa da balıkçılar ‘Bismillah’ diyerek tekrar ağlarını suya bırakıyor. Balıkçılar gölden tuttukları balıkları Kars ve Ardahan’daki balıkçılara veya Çıldır Gölü’ne gezmeye gelen vatandaşlara satarak geçimlerini sağlıyorlar. Balıkçılar ‘Eskimo’ usulü balık avı yöreye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.



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