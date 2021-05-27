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27 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çıkış yolunu bulamayan köpek balkondan aşağıya atladı

Çıkış yolunu bulamayan köpek balkondan aşağıya atladı

Köpeğin atlaması

Köpek Kamera Nadan Kabil Cep Telefonu 

-Detay

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yolu bulamadı balkondan böyle atladı İSTANBUL

- Sultangazi'de inşaatı devam eden bir binaya giren köpek, çıkış yolunu bulamadı. Kısa bir süre sonra binanın üst katına çıkan köpek, metrelerce yükseklikten aşağı atladı. Olay, dün öğlen saatlerinde Sultangazi Eski Habipler Mahallesi'nde inşaatı hala devam eden bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binaya giren köpek çıkış yolunu bulamayınca bir süre sonra binadan çıkabilmek için balkondan aşağıya atladı. Aşağıya atlayan köpek daha sonra ise koşarak uzaklaştı o anlar ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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