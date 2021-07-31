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Çıkardığı yangında söndürme çalışmalarını izlerken yakalandı
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31 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Çıkardığı yangında söndürme çalışmalarını izlerken yakalandı

Çıkardığı yangında söndürme çalışmalarını izlerken yakalandı

Yangın ilk anlar ekip söndürme çalışmaları detay

( MALATYA ) - MALATYA

Akalan Yangın Altın Gözaltı Polis Ekipleri 


- Malatya'da çevresinde yüzlerce ağacın bulunduğu metruk bir evi ateşe verdikten sonra yangın söndürme çalışmalarını izleyen şüpheli polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polis merkezine götürülen şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde çevresinde yüzlerce ağacın bulunduğu ve bir süre önce boşaltıldığı öğrenilen bir evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede çevredeki ağaçlara sıçrayarak büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler yangını kontrol altına almaya çalıştı. Çevredeki evlere sıçramadan yangın kontrol altına alınırken, onlarca ağaç yangında etkilendi. Yangınla ilgili çalışma başlatan ekipler görgü tanıkların ifadesi doğrultusunda bölgede çalışmalarını sürdürürken, yangını çıkardığı ileri sürülen M.S.'yi söndürme çalışmalarını izlerken yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezine götürülen M.S.'nin çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (HE-SD-
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