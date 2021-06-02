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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çıkan kavgada tüfekle rastgele ateş açan şahıs 3 kadını yaraladı

Çıkan kavgada tüfekle rastgele ateş açan şahıs 3 kadını yaraladı

Silahlı saldırganın polislerin arasında yürümesi

Polis Ticari Araç Genç Kadın 

-Adliyeye girişi
-Hastane dış görüntüsü
-Cinayet bürosu eve asayiş şube yazısı
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun'da kavga sırasında tüfekle rastgele ateş açan bir kişi kazara 3 kadını çeşitli yerlerinden yaraladı. Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ş.(26) adlı genç kadını rahatsız etme meselesi yüzünden D.Y.(37), O.Y.(20) ve Y.Y.(35) ile H.A.V.(37) birbirlerini darp ettiler. H.A.V. tüfekle rastgele ateş edince bu sırada olayla ilgisi olmayan V.K.(27), K.M.(34) ve S.B.(17) adlı kadınlar kazara çeşitli yerlerinden saçma isabet etmesi sonucu yaralandılar. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu hafif ticari araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis tarafından gözaltına alınan H.A.V., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Barosundaki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.
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