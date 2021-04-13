Çiğköfteciden sağlıkçılara sürpriz

-Sağlıkçılardan görüntü

-Çiğ köfte bırakmasından görüntü

-Röportaj

-Farklı açılardan görüntü



( HAKKARİ ) - HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde faaliyet gösteren çiğköfteci, sağlık ekiplerine sürpriz yaptı. İlçenin Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan çiğköfte bayi işletmecisi Ali Bulundu, Ramazan’ın ilk günü nedeniyle sağlıkçılara hazırladıkları özel paketle sürpriz yaptı. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de korona virüs salgınıyla baştan beri mücadele eden sağlıkçıları Ramazan’ın ilk gününde unutmamak için çiğköfte sürprizi yapıldı. Ali Bulundu, “Bu pandemi sürecinde herkes sıkıntılar yaşadı ama en çok mücadeleyi bizim sağlıkçılar verdi ve onlar baya emek sarf ettiler. Bizde onları Ramazan’ın başında unutmamak amacıyla özel hazırladığımız çiğköfte sürprizini yaptık. Sağ olsunlar bizi kırmadılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim. Onlar bizim için çok önemliler. Tüm sağlıkçılarımızın mübarek Ramazan ayını kutlar, hepsine hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

(MT-MSA-Y)



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