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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Ciğerci esnafının yüzü güldü

Ciğerci esnafının yüzü güldü

Ciğerci esnafının yüzü güldü

Aritas Kıraathane Yemen Trol 

-Esnafın açıklamaları
-Vatandaşlar kahvaltıyı ciğer kebabı ile yaptı
-Vatandaşın açıklamaları
-Ciğer kebabı detayları
-Ocakta pişen ciğer
-Vatandaşların ciğer yemesi
-Genel detay ve görüntüler

( ŞANLIURFA ) -- Vatandaşlar kahvaltıyı ciğer kebabı ile yaptı ŞANLIURFA

- Kebap diyarı olarak bilinen Şanlıurfa’da aylardır kebabı özleyen vatandaşlar kısıtlamaların gevşetilmesiyle kebapçılara akın ederek, kahvaltıyı ciğer kebabı yiyerek yaptı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kontrollü normalleşme sürecini açıklamasının ardından yayınlanan Covid-19 risk değerlendirme haritasında düşük risk grubunda yer alan Şanlıurfa’da lokanta, restoran, kafe ve kıraathaneler, kapasitelerinin yüzde 50’si kadar müşteri kabul etmeye başladı.
Kebap diyarı Şanlıurfa’da kebapçı esnafı kararı büyük bir sevinçle karşıladı. Kentte, sabah saatlerinde vatandaşlar kebapçılarda ciğer yiyerek kahvaltı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kontrollü normalleşmeyi açıklamasının ardından oldukça mutlu olduklarını ve ilk müşterilerini almanın keyfini yaşadıklarını belirten esnaf, korona virüsün bir an önce etkisini yitirmesini istedi. Esnaf, kontrollü normalleşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Ciğer kebabı ile güne başlayan vatandaşlar, ciğer kebabını sıcak ve yerinde yemenin tadını çıkardıklarını söyledi.

(BB-SD-
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