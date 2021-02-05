Çığda hayatını kaybedenler için anma töreni

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( VAN ) VAN



- Van’ın Bahçesaray ilçesinde bir yıl önce meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 kişi için anma programı gerçekleştirildi.

Bahçesaray’da 4 ve 5 Şubat 2020 tarihinde meydana gelen çığ felaketi nedeniyle 42 kişinin hayatını kaybettiği bölgede anma programı gerçekleştirildi.

Van-Bahçesaray karayolunun Karabet Geçidi yakınlarında geçen yıl bir gün arayla düşen çığ felaketlerinde 42 kişinin hayatını kaybettiği olayın acısı unutulmadı. Van Valiliği ve Çatak Belediyesi tarafından olayın gerçekleştiği karayolunda çığda hayatını kaybedenlerin anısına inşa edilen Şehitler Çeşme ve mescidi önünde bir program düzenlendi.

Anma programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, Van YYÜ Rektörü Hamdullah Şevli, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen, Bahçesaray Kaymakamı Muhammet Öztabak, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ile aileler katıldı.

Okunan duaların ardından konuşan Vali Bilmez, çığda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi. Çığ faciasının tüm ülkeyi yasa boğduğunu hatırlatan Vali Bilmez, “Çığların bölgemizin kaderi olduğunu biliyoruz. Sürekli bu bölgede çığlar oluyor ve zaman zaman can kayıplarımız oluyor. Geçen yıl çığ altında kalan vatandaşlarımızı kurtarırken, ikinci çığ düştü ve 42 canımızı kaybettik. Bugün burada onları anmak, unutmadığımızı göstermek ve rahmet dilemek için toplandık. Başta Bahçesaray olmak üzere Çatak'ta çığların meydana geldiği bölgelerde devletimiz tarafından orta ve uzun vadede kalıcı önlemlerin alınması için imkanlarımızı seferber etmişiz. Kısa zamanda da inşallah sonuçları alacağız. Bu çeşme, onlar adına bir anıttır. Gelen gidenin su içtiği, namaz kıldığı bir yer olacak. Yolu kullanan vatandaşlarımız burada durdukça da çığda hayatını kaybeden canlarımızı anacaklar" dedi.

Olayın ülkemizi derinden üzdüğünü dile getiren AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise "Hayatını kaybedenlerin yakınları kadar bizler de üzüldük. Devletimiz tüm erkanıyla, bütün kurumlarıyla acılı ailelerimizin acılarını sarmak için yanında oldu” şeklinde konuştu.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, bu tür acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu. Program, Çatak Merkez Camii’nde verilen mevlit programının ardından son buldu.



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