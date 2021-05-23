Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mayıs 2021 Pazar günü yayınlandı
‘Çığ timi’ güvenlik korucuları afetlere hazır

‘Çığ timi’ güvenlik korucuları afetlere hazır

Çığ timi güvenlik korucuların eğitimlerinden arşiv görüntü

İlk Müdahale Çığ Felaketi Kar Kalınlığı Yat Kurtarma Felaket 

-Güvenlik korucularından görüntü
-AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş'in bilgilendirme görüntüsü

( VAN -ÖZEL) ‘Çığ Timi’ güvenlik korucuları afetlere hazır VAN

– Van’da eğitimlerini tamamlayan ‘çığ timi’ndeki güvenlik korucuları, olası çığ afetleri için göreve hazır. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Van İl Müdürlüğü, yeni çığ facialarının yaşanmaması için 'çığ timi' kurdu. 200 kişiden oluşan çığ timi, karla kaplı arazide zorlu bir eğitimden geçerek afetlere hazır hale geldi. Çalışma kapsamında Bahçesaray, Çatak, Başkale ve Muradiye ilçelerinde görev alan güvenlik korucuları, teorik eğitimin ardından karlı arazide pratik eğitim aldı. Yer yer 2 metre kar kalınlığının olduğu arazide çalışma yapan çığ timi, artık olası çığ faciasında hayat kurtarmaya hazır hale getirildi.
Çığda arama kurtarma eğitimi verilen Çatak ve Bahçesaray ilçesindeki 100 güvenlik korucusuna malzemeleri AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Çatak İlçe Jandarma Komutanı Alican Arslan ve Bahçesaray İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kadir Bilgili tarafından teslim edildi. Güvenlik korucularının başarılı bir eğitimden geçtiğinin söyleyen AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, “Güzel bir eğitim süreci oldu. Biz gerçekten çok memnunuz. Geçtiğimiz dönem 4-5 Şubat tarihlerinde bir çığ felaketi yaşadık. Biz başlangıçta bu projeyi yaparken, biraz daha profesyonelce bu işi yapalım diye yola çıktık. İçişleri Bakanımızın da taktiriyle burada 200 kişilik bir ekip kurduk. Herhangi bir olay olduğunda bu malzemelerin ne şekilde kullanıldığını güvenlik korucularımız artık biliyor. Dolayısıyla daha profesyonelce müdahale edecekler. En azından orada işi bilmeyen arkadaşların çığ alanına girmesini engellemek adına bir güvenlik ortamı oluşturacaklar. Bizim Bahçesaray bölgesine gidebilme süremiz 4 saat sürecek. 4 saat arama kurtarma çalışmalarına başlamak için çok geç bir süreç. Burada ilk müdahaleyi güvenlik korucularımız yapacak. Bizim buradaki amacımız hayat kurtarmaktır” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement