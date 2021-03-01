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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çiğ köfteciyi darp eden şahıs tekrar gözaltına alındı

Çiğ köfteciyi darp eden şahıs tekrar gözaltına alındı

-saldırganın hastaneden çıkarılıp polis otosuna bindirilme anı

Çiğ Köfte Geçmiş Olsun Karahisar Yazılı Açıklama Saldırı 

--güvenlik kamera görüntüleri

( AFYON KARAHİSAR)- Vali Gökmen Çiçek: darp edilen Yılmaz Koç ile görüştü AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüphelinin yeniden gözaltına alındı. Vali Gökmen Çiçek ise darp edilen Yılmaz Koç ile görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğ köftenin "acılı" olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden şüphelinin yeniden gözaltına alındığı bildirildi.
Afyonkarahisar Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Sosyal medyada büyük tepki toplayan, çiğ köfte dükkanında çalışan gence saldıran ve bu saldırgan tavrıyla hepimizin içini acıtan şahıs, Cumhuriyet Savcılığının kararıyla emniyet ekipleri tarafından gözaltına alınmış, şahısla ilgili gerekli adli işlemler devam etmektedir." denildi. Saldırgan kimliklerle sonuna kadar mücadele edeceğiz Öte yandan Vali Gökmen Çiçek de darp edilen Yılmaz Koç ile bir araya geldi. Koç’a geçmiş olsun dileklerini ileten Çiçek: “Videoyu izlediğimde gerçekten çok üzüldüm. Vatandaşlarımız da tepki göstermekte haklılar. Çiğ Köfte dükkanında saldırıya uğrayan kardeşimizle bir araya gelip geçmiş olsun dedik. Sevgiden yoksun, saldırgan kimliklerle de sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.
(MT-
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