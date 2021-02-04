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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için anma programı

Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için anma programı

Şehitliğe geliş

Çığ Felaketi Deprem Çığ Düşmesi Felaket 

-Başkan Sabırlı'nın konuşması
-Detaylar

( VAN ) VAN

- Van-Bahçesaray karayolunda geçen sene çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenler için bir anma programı düzenlendi.
Yüksek dağların yamaçlarından geçen Van-Bahçesaray karayolu üzerinde 4 ve 5 Şubat tarihlerinde meydana gelen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciasının üzerinden bir yıl geçti. Bahçesaray ilçesine bağlı Karapet mevkisinde meydana gelen ilk çığ felaketinde hayatını kaybedenler için Bahçesaray ilçesinde bir anma programı düzenlendi.
Bahçesaray Kaymakamlığı, Bahçesaray Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen program kapsamında ilk önce hayatını kaybedenlerin defnedildiği Şehitlik ziyaret edilerek dua yapıldı. Ardından Merkez Camii’nde depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutularak dua edildi. Mevlide katılanlara program sonunda ikramlar yapıldı. AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı, geçen sene büyük bir acı yaşandığını belirterek, çığdan dolayı hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.
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