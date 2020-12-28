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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı

Çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı

arşiv

( HAKKARİ ) - HAKKARİ

Şehit Hastane Çığ Altında Gesi 


- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı. Şemdinli bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolu açma çalışmaları esnasında 2 asker çığ altında kalmıştı. Çığ altından çıkarılan personellerden biri hastanede şehit düşerken, diğer personeli arama çalışmaları ise bu sabah sonuçlandı. Sabah saat 09.30 sıralarında çığ altında kalan askerin cansız bedenine ulaşıldı. (MSA-Y)
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