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28 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Çığ altında kalan askerden acı haber geldi

Çığ altında kalan askerden acı haber geldi

Şehidin evinden akşam detayları

Baba Ocağı Çığ Düşmesi Çığ Altında Sözleşmeli Er Dedektör Köpek 

-Evin önündeki vatandaşlardan detaylar
-Gündüz ev dış detayları
-Kalabalık detaylar ve ambulans
-İş makinalarından detay
-Şehidin fotoğraflı

( KAHRAMANMARAŞ )- Sözleşmeli er Ali Özdemir'in Kahramanmaraş'taki ailesine acı haber verildi KAHRAMANMARAŞ

- Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde çığ düşmesi sonucu kaybolan sözleşmeli er Ali Özdemir’in naaşına ulaşılırken, acılı haber ailesine ulaştı. Şemdinli ilçesinde bulunan Mirgesav Üs Bölgesinde kar nedeniyle kapalı yolun açılması için çalışma yapan askeri iş makinesi üzerine çığ düşmesi sonucu 2 asker çığ altında kaldı. Olay yerine bölgede bulunan hudut birlikleri, Hakkari JAK Timi ve AFAD personeli sevk edildi. Ağır yaralı olarak kurtarılan Uzman Çavuş Mehmet Özbent, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit oldu. Çığ altında kalan diğer askerin ise Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesi Çağlayan Mahallesi nüfusuna kayıtlı 28 yaşındaki sözleşmeli er Ali Özdemir olduğu belirlendi. Özdemir’in çığ altında arama-kurtarma çalışmaları ise insansız hava araçlarının desteği, Hakkari AFAD, Van AFAD, Erzurum AFAD ile Hakkari JAK Timi, hudut birlikleri, jandarma komando birlikleri ve dedektör köpeklerin katılımıyla sabah saatlerinde yeniden başlatılan aramalarda naaşına ulaşıldı. Şehidin acı haberi Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesindeki baba ocağına ulaştı. Şehidin, baba Bayram ve anne Kamer Özdemir’in 4 kız 2 erkek çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi. Şehit Özdemir’in cenazesinin, baba ocağı Göksun ilçesine getirilerek defnedileceği öğrenildi. (HLL-
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