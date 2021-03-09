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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar

Çiftlikten demir malzeme çalarken suçüstü yakalandılar

Hırsızlık anı güvenlik kamera görüntüleri

( MANİSA ) -- Hırsızlık anları kamerada MANİSA

Adli Kontrol Akalan Tavuk Çiftliği Hırsız Polis Ekipleri 


- Manisa’nın Salihli ilçesindeki bir tavuk çiftliğinden demir malzeme çalan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken, yakalanan şüphelilerden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, İzmir-Ankara E96 Karayolu Caferbey Mahallesi mevkiinde bulunan B.O.Ü. ‘ye ait tavuk çiftliğinde meydana geldi. Çiftlikteki şüphelileri gören çevredekiler durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, A.Ö.(30), K.E.(19) ve E.Ö.’yü(26) demir malzemeleri kamyonete yüklerken suçüstü yakalayıp, gözaltına aldı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar ve kamera kayıtlarında, çiftlikten demir malzemeleri çalarken suçüstü yakalanan şüphelilerden A.Ö.’nün farklı tarihlerde Gaziler ve Zafer Mahallesinden motosiklet, Atatürk ve Keli Mahallesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı olaylarının şüphelisi olduğunu tespit etti. 3 şüpheliden 1’i tutuklandı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden A.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderilirken, K.E. ve E.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi. (BA-AY-
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