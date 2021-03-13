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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Çiftlik ve evlerin çatısı uçtu

- Çiftlik ve evlerin çatısı uçtu

Çatısı uçan çiftlik

Şiddetli Rüzgar Hayvan 

-İçindeki hayvanlar
-Çatısı uçan ev
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da etkili olan rüzgar çatıları uçurup, duvarları yıktı. Adıyaman’da iki günden beri etkili olan şiddetli rüzgar il genelinde hayatı olumsuz etkiliyor. İl genelinde hasara yol açan şiddetli rüzgar merkeze bağlı Zey (İndere) köyünde bir çiftliğin çatısını uçurarak duvarlarını yıktı. Tavuk çiftliğindeki tavuklar ve diğer küçükbaş hayvanlar şans eseri bu olayda zarar görmedi. Merkeze bağlı Yazıbaşı köyünde ise fırtına nedeniyle bazı evlerin çatısı tamamen uçtu. Evlerde büyük maddi hasar meydana geldi. (AHM-LO-Y)
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