Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çiftliğin saman deposunda korkutan yangın

Çiftliğin saman deposunda korkutan yangın

- İtfaiyenin çalışmalarından detaylar

( MANİSA ) MANİSA

İlk Müdahale Büyükbaş Hayvan Hayvan Trol 


- Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bulunan bir çiftliğin saman deposunda yangın meydana gelirken, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın Manisa’nın Ahmetli ilçesine bağlı Kargın Mahallesi’nde F.A'ya ait büyükbaş hayvan çiftliğinin saman deposunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabahın erken saatlerinde saman deposundan dumanların yükseldiğini gören çiftlik çalışanları durumu önce Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerine haber verdi ardından ilk müdahale yapmak için girişimde bulundu. İhbarın ardından olay yerine 6’sı su tankeri olmak üzere 11 araç 2 kepçe ve 23 personel sevk edildi. Ekipler yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından yangını kontrol altına almayı başardı. Soğutma işlemlerinin devam ettiği yangında 220 ton saman yanarken, çiftlikteki traktör ile kepçe de zarar gördü. Herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (AY-
İlgili Foto Galeriler
Başkentin Ortasında Çiftlik KurulduBaşkentin Ortasında Çiftlik Kuruldu
Golden Çetesi İstanbula GönderildiGolden Çetesi İstanbula Gönderildi
Üç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına KavuştuÜç Çeneli Üç Dilli Buzağı Sağlığına Kavuştu
Çin'de Yeni Yıl HazırlıklarıÇin'de Yeni Yıl Hazırlıkları
Böyle Vicdansızlık GörülmediBöyle Vicdansızlık Görülmedi
Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!Timsah Avcıları İlk Kez Görüntülendi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement