“Çiftçiye traktör, traktöre reflektör gerekmektedir“ projesi

-reflektörlerin kasalara takılması detayı

-Komutanın açıklaması



( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde Jandarma Komutanlığı kapsamında çiftçilerin kullandığı tarım araçlarının römorklarına reflektör taktı. Hacıabdullah Beldesinde düzenlenen törende konuşan Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, “Çiftçiye traktör, traktöre reflektör gerekmektedir” projesinden emeği olan herkese teşekkür ederek şunları söyledi: “Niğde tarımsal faaliyetin yoğun olduğu bir ilimiz. Dolayısıyla traktörlerimiz sürekli olarak sahada. Gerek ışık donanımı gerekse reflektör konusunda farkındalık yarata bilmenin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Traktörlerimiz zaman kara yollarına köy yollarına ve diğer yollara çıkmak zorunda kalabiliyorlar. Görünür olmalarında çok büyük faydalı olduğuna inanarak bu tarz projeleri geçmiş yıllarda yapmıştık. Şuanda da yapmaya devam ediyoruz. Ayrıca öğrenciler için çocuklar için çiftçiler için vatandaşlarımız için de emniyet kemerinin öneminin tanıtımı trafik kurallarının biraz daha ortaya konması maksadıyla Jandarma genel komutanlığımızdan gelen tırlar da bulunan simülasyon eğitimi de vermekteyiz” dedi.

Beldeye gelen Jandarma Genel Komutanlığı Mobil Trafik Eğitim Tırında jandarma ekiplerince öğrencilere trafik kuralları, kurulan eğitim alanında trafik uyarı levhaları ve ışıklarının yer aldığı parkurda, arabalarla trafik kuralları uygulamalı olarak anlatıldı. Tırda yer alan emniyet kemeri simülasyon aracında vatandaşlar kaza anında yaşananları deneyimledi. Merkeze bağlı Hacıabdullah Beldesinde düzenlenen törene Niğde İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Ziraat Odası Başkanı Veli Kenar, Niğde Şoförler Odası Başkanı Halil İbrahim Kızıltan, Hacıabdullah Belediye Başkanı Recep Doğmuş ve belde halkı katıldı.

(YE-AÖ-Y)

