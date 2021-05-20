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20 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlandı
Çiftçinin manda kurtarma yayını izleyenleri gülümsetti

Çiftçinin manda kurtarma yayını izleyenleri gülümsetti

Mandanın traktör ile kurtarılması

Muhabir Doğal Afet Gübre Cep Telefonu Hayvan 

-Detaylar

( KASTAMONU )- Hayvan gübresine saplanan manda, traktör yardımıyla kurtarıldı KASTAMONU

- Kastamonu’nun Daday ilçesinde hayvan gübresine saplanan hamile manda, traktör yardımıyla kurtarıldı. Mandanın kurtarılmasıyla ilgili yapılan çalışmayı cep telefonuyla görüntüleyen bir çiftçi ise muhabir gibi yaptığı anonsuyla gülümsetti. Daday’a bağlı Selalmaz köyünde merada otlayan hamile manda, hayvan gübresine saplandı. Kendi uğraşlarıyla hayvan gübresinden kurtulamayan hamile manda, traktör yardımıyla çıkartılmaya çalışıldı. Hamile manda, traktörün yardımıyla saplandığı hayvan gübresinden kurtarıldı. Çiftçiden gülümseten konuşma Mandanın traktör yardımıyla kurtarılmasıyla ilgili yapılan çalışmayı ise cep telefonuyla görüntüleyen bir çiftçi, muhabirliğe özenerek anbean yaşananları anlattı. Çifti, "Hayvan gübresine saplanmış, doğumuna kısa bir süre kalmış mandayı kurtarma çalışmalarındayız. Rabbim kimseleri denizlere, doğal afetlere, böyle durumlara düşürmesin. Görüyorsunuz mandayı traktör ile çekiyoruz şu anda. Manda kendi imkanlarıyla gübreden çıkıyor. Traktör ile asılmasak manda burada kalmıştı. "Her gün müzik olmasın, her gün ritim olmasın, her gün neşe olmasın" dedik, bugünde hüzünlü bir gün olsun. Görüldüğü üzere mandayı çıkardık. Mutlu sona ulaştık. Fakat manda hamile olduğundan dolayı biraz zorlanıyor ve kalkamıyor. Gördüğünüz üzere kalkmaya çalışıyor. Manda kalkamıyor, çor zorlandı. Saplandığı alan büyük. Çok zor bir durum. Buradan bizleri izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlerde düşenin dostu olun, düşenin elinden tutun, dereye düşeni çıkartın" dedi.
(Vİ-HFV-
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