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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çiftçilerden nohut tohumu desteğine yoğun ilgi

Çiftçilerden nohut tohumu desteğine yoğun ilgi

ÇİFTÇİLERİN AÇIKLAMALAR

( ANKARA ) - ANKARA

Rekor Tarım Yerli Üretim Urus Katkı Payı 


- Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 25 ilçede gerçekleştirilen talep toplama başvurularına yoğun ilgi gösterilmesi üzerine sayı 2 binden 5 bin 700 çiftçiye yükseltilirken, destek oranı da 800 tondan bin 600 tona çıkarıldı. Nohut tohumu mart ayı içerisinde çiftçilere dağıtılacak. Başkent’te yerli üretimi artırmak amacıyla çiftçilere yönelik desteklerini sürdüren Başkan Yavaş şimdi de nohut tohumu desteği için düğmeye bastı. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Başkan Yavaş’ın talebi doğrultusunda 25 ilçede nohut tohumu talep toplama başvurusu aldı. Kısa sürede çiftçilerin yoğun başvurusu nedeniyle Büyükşehir Belediyesi nohut tohumu desteği 800 tondan bin 600 tona çıkarılırken, 2 bin olarak planlanan çiftçi sayısı ise 5 bin 700 oldu. Nohut tohumu desteğine rekor başvuru Koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik mağduriyetleri azaltarak tarımsal kalkınmayı sürdürmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; yüzde 90’ı hibe, yüzde 10’u çiftçi katkı payı olmak üzere belirlenen koşulları taşıyan çiftçilere bin 600 nohut tohumu dağıtacak. 3-5 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilen başvuru sürecinde gelen yoğun talep üzerine Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, nohut tohumu desteğini 800 tondan bin 600 tona çıkararak iki katına yükseltti. Yaklaşık 2 bin çiftçiye verilmesi planlanan nohut tohumu desteği 5 bin 700 başvuru alarak rekor kırdı. 25 ilçede belirlenen noktalara bizzat gelerek başvuruda bulunan 5 bin 700 çiftçi ise sağlanan bu destek sayesinde ekonomik olarak rahatlayacaklarını belirterek, Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, nohut tohumu dağıtımını mart ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planlıyor.
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