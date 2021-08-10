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Çiftçiler karayolunu traktörlerle trafiğe kapattı
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Çiftçiler karayolunu traktörlerle trafiğe kapattı

Çiftçiler karayolunu traktörlerle trafiğe kapattı

Çiftçiler karayolunu traktörlerle trafiğe kapattı

Jandarma Tarım Gaz Bombası Gözaltı Trafik Polisi 

-traktörlerin detayı
-araçların oluşturduğu uzun kuyruklar
-çifçilerin eylemi
-çıftçilerin konuşması

( ŞANLIURFA ) Çiftçiler karayolunu traktörlerle trafiğe kapattı- Yolu kapatan çiftçilere jandarma müdahale etti ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da günde birkaç saat elektrik verildiği için sulama yapamayan ve ekinleri kurumaya başlayan çiftçiler, traktörlerle Şanlıurfa-Mardin karayolunu trafiğe kapattı. Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa - Mardin karayolunun 48’nci kilometresinde yaşandı. İddiaya göre Dicle Elektrik (DEDAŞ) çiftçinin tarımsal sulamada kullandığı elektriği günün belli saatlerinde kesmeye başladı.
Daha önce daha fazla elektrik alabilen çiftçiler, günde sadece birkaç saat elektrik verildiği için ekinlerini sulayamadıklarını iddia etti. Çiftçilerin elektrik talebi bir türlü yerine getirilmeyince ekinleri kurumaya başladı.
Yüzlerce çiftçi, traktörlerine binin Şanlıurfa - Mardin karayolu üzerinde toplandı. Traktörleri yola bırakıp kontak kapatan çiftçiler eylem yaptı. Kapanan yol nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu. Bölgeye çok sayıda jandarma ve polis sevk edildi Yolun kapatılması üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve trafik polisi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma, çiftçilerden yolu trafiğe açmalarını istedi. Çiftçiler yolu trafiğe açmamakta ısrar edince jandarmanın müdahalesiyle karşılaştı. Jandarma, araçlarını bırakıp araziye kaçan çiftçilere gaz bombası ile müdahale etti. Yol, jandarmanın müdahalesiyle açılırken traktörünü kaldırmamakta ısrar eden 2 kişi gözaltına alındı. Yolun açılmasıyla trafik normale dönerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (Şİ-SD-HA
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