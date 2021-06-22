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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Çiftçi vatandaşı telefon dolandırıcılarının tuzağından polisler kurtardı

Çiftçi vatandaşı telefon dolandırıcılarının tuzağından polisler kurtardı

Vatandaşın başından geçenleri anlatması.

Jandarma Kuyumcu Soygunu Telefon Görüşmesi Polis Ekipleri Banka Şubesi 

-Polisin ‘Polis telefonla para istemez’ sözüyle uyarması.
-Sokaktan görünüm.
-Vatandaşın aracına binip köyüne dönmesi.

( AMASYA ) - AMASYA

- Amasya’da çiftçi vatandaşı telefon dolandırıcılarının tuzağından son anda polisler kurtardı. Edinilen bilgiye göre, il merkezine bağlı İlyasköy’de yaşayan Mehmet Bulut (59), telefonda kendisini jandarma olarak tanıtan kişinin isminin bir kuyumcu soygununa karıştığı için elindeki ziynet eşyalarıyla Amasya Adliyesi’ne gelmesini söylemesi üzerine durumu yakınlarına anlatıp il merkezine gitti. Babasının dolandırıcıların tuzağına düşmesinden korkan oğlu telefonuna cevap vermemesi üzerine durumu Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi’ne bildirdi. Harekete geçen polis ekipleri, telefondaki kişinin adliyeye doğru giderken kuyumcuya oradan da banka ATM’sine yönlendirdiği evli ve 5 çocuk babası Bulut’u bir banka şubesinin önünde aracından inerken bulup dolandırılmak üzere olduğunu anlattı. Karşısındaki kişinin telefon görüşmesini bitirmemesini ve kimseye durumu anlatmamasını istediğini söylediğini vurgulayan 59 yaşındaki Bulut, eşinin zor günler için bulundurduğu altın bileziği bozdurmadan dolandırıcıların tuzağından kurtaran polislere teşekkür etti. Dolandırıcılık şüphelisinin numarasını alan polisler, "Polis telefonla para istemez" sözleriyle Bulut’u uyardı. Telefonla arayarak kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtıp para, altın isteyen şahıslara asla inanmamalarını istedi. (MÇ-SLH-Y)
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