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05 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti

Çiftçi tarlasında buldu, jandarma ekipleri imha etti

- bulunan aydınlatma havanın imhası

( SİVAS ) -- Sivas’ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildi SİVAS

Jandarma Bild Fünye 


- Sivas’ın Divriği ilçesinde bir çiftçinin tarlasını sürerken bulduğu aydınlatma havanı Jandarma ekipleri tarafından imha edildi Sivas’ın Divriği ilçesine bağlı Ovacık köyünde çiftçilik yapan bir vatandaş tarlasını sürdüğü sırada mühimmat buldu. Çiftçi olayı hemen Jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin incelemelerinin ardından mühimmatın aydınlatma havanı olduğu anlaşıldı. Aydınlatma havanı Patlayıcı Madde İmha Timi'nce (PAMİT) fünye ile patlatılarak imha edildi.
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