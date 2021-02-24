- Çiftçi kendi traktörünü yaptı

-Traktörden detaylar

-Çiftçi Sabri Budak, röp



( TOKAT ) TOKAT



- Tokat’ın Niksar ilçesinde bir çiftçi, su motoru ve hurda malzemeleri kullanarak kendi traktörünü yaptı. Niksar ilçesi Akpınar Mahallesi Dağdelen Küme evlerinde ikamet eden evli ve 4 çocuk babası Sabri Budak (57) bahçesini sürmek için ihtiyacı olan traktörü almaya bütçesi yetmedi. Endüstri meslek lisesi metal bölümü mezunu olan Budak, hurda parçalardan traktör yapmaya karar verdi. Su motoru ve hurdandan aldığı malzemelerle kenti atölyesinde montajını yaptı. Yaklaşık 7 ayda tamamladığı traktörünü yaklaşık 8 bin liraya mal etti. İhtiyaçtan dolayı traktörü yapma fikrinin ortaya çıktığını belirten Budak “Köy hayatında yaşıyoruz, arıcılıktan emekliyim. Tarlamızı bağımızı bahçemizi sürmek için ihtiyaçtan kaynaklı böyle bir fikir aklıma geldi. Kendi bilgilerimi toparlayarak bu ihtiyacımı gidermek için böyle bir çalışmaya başladım. Hurda demirleri toparladım, Tofaşın ürünlerinden yürür aksamını, mekanik kısmını pazardan satın alarak böyle bir montaj gerçekleştirdim. Daha önce internetten araştırarak bu motoru Turhal’da gördüm, benim ihtiyacıma cevap vereceğini düşündüm, diğer kısımlarını da hurdacılardan Niksar sanayisinde toparladım. Kafama göre projeyi daha önce çizmiştim, o parçaları hurdacılardan kilo işi aldım ve evde kendim sanayiye hiç gitmeden gerek duymadan kendi el aletlerimle bunu başarmaya çalıştım” dedi.

“Devrim” ismini koyacak Traktörü 7 ayda yaklaşık 8 bin TL’ye mal ettiğini ifade eden Budak, “Daha da henüz bitmedi eksiklerini de tamamlayacağım. Traktörün motoru 12 beygirlik su motorundan, bunun 12 beygirlik gücüyle birlikte aktarma sistemini oluşturarak 25-30 beygire kadar çıkardım. Traktörümü görenler şaşırıyor, merak ediyor, fotoğraf çekiniyorlar. Ayrıca farklı fikirler verende oluyor. İnsan ihtiyacını kafa yorarak farklı şeyler üretebilir, üretmek bence en akıllıca çözüm. Traktörün adını da arkadaşlarla birlikte oturup bir isim koyma fikrim var,. Şu an için herhangi bir isim koymadım ama benim en mantığıma yatan “devrim” isminin olması böyle bir düşüncem de var” diye konuştu.

(SÖZ



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