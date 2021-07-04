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Çift başlı kuzunun sahibi konuştu: 'Şaşkına döndüm'
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Çift başlı kuzunun sahibi konuştu: 'Şaşkına döndüm'

Çift başlı kuzunun sahibi konuştu: 'Şaşkına döndüm'

koyunlardan görüntü

Hayvancılık Hayvan 

-çift başlı kuzudan detay
-röportaj
-çift başlı kuzunun fotoğrafı

( BURSA ) Çift başlı kuzunun sahibi konuştu: "Şaşkına döndüm" BURSA

- Bursa’nın İnegöl ilçesinde çift başlı doğan kuzu, dakikalar sonra telef oldu. Çift başlı kuzuyla dünyaya gelen diğer kuzu ise sağlıklı. İnegöl'ün kırsal Cemiyet Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Fethim Kurumuş'a ait koyun, veteriner hekiminin yaptırdığı doğumda çift başlı kuzu doğurdu. Olayı anlatan Fethim Kurumuş, "Geçen sene üçüz kuzu dünyaya getiren koyunumuz, bu seferde doğum yapmakta zorlanınca Veteriner çağırdık. Veteriner kuzulardan birinin büyük olduğunu söyledi.

Zorlukla dünyaya getirdik. Kuzulardan birinin sağlık durumu iyi. Diğer kuzu ise çift başlı doğdu. Ben şaşkına döndüm. Haberlerde böyle şeyler görüyorduk. Olur mu böyle şey diyorduk. Şimdi kendi başımıza geldi." dedi.

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