Çiçekçiye yapılan saldırıda başka iş yerindeki 3 kişi yaralandı

--Saldırı sonucu kırılan camlar

--Saldırı düzenlenen işyeri içinden detaylar

--Olay yerinden genel detaylar

--Olay yeri inceleme ekibinden detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te bir çiçekçiye pompalı tüfekle düzenlen silahlı saldırıda seken saçmalar sonucu yandaki başka bir iş yerinde bulunan 3 kişi yaralandı. Gaziantep’te, alacak verecek meselesi yüzünden bir çiçekçiye pompalı tüfekle düzenlenen silahlı saldırıda sıkılan saçmalar yandaki başka bir işyerinin sahibi ile müşterilerini yaraladı. İddiaya göre, Şahinbey ilçesine bağlı Gümüştekin Mahallesi’nde bulunan bir çiçekçinin önüne araçla gelen 3 saldırgan, pompalı tüfekle dükkana doğru ateş açtı. Açılan ateş sonucunda sıkılan saçmalar çiçekçiye ve yan tarafında bulunan başka bir iş yerine isabet etti. Saldırı sonucunda çiçekçide bulunan dükkan sahibi yaralanmazken, seken saçmalar yan taraftaki iş yerinin sahibi Adem A. ile müşterisi ve çocuğunun kollarına isabet etti. İş yeri sahibi Adem A., müşterisi ve çocuğu, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalar sonrası hafif şekilde yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırıda yaralanan 3 kişiyi Ersin Arslan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis saldırının yaşandığı iş yeri çevresinde önlem alırken, saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı. (MAE-SVY-

