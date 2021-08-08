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Çiçekçi dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı
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8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Çiçekçi dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Çiçekçi dükkanında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

Dükkanın yanması detay

Bild Yangın Uttu 

-Alevler detay
-Vatandaşların müdahale etmeye çalışması detay
-Vatandaşlar detay
-Diğer detaylar

( ANTALYA )- Yangında çiçekçi dükkanı küle döndü ANTALYA

- Antalya'nın turizm merkezi Belek'te bir çiçekçi dükkanında çıkan yangın korkuttu. Yangında dükkan tamamen küle dönerken, bir ev zarar gördü. Yangın, Serik İlçesine bağlı Belek turizm merkezinde bulunan bir çiçekçi dükkânında çıktı. Kapalı olan dükkan içerisinden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Vatandaşlar çevrede bulunan kova, hortumlarla alevleri söndürmek için mücadele etti. Vatandaşların yaklaşmakta zorlandığı alevler zaman zaman korku dolu anlar yaşattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra söndürülen yangın sonrası çiçekçi dükkanı kutlanılamaz hale geldi. Bir ev ise alevlerden etkilendi. Polis yangın sonrası inceleme başlattı. (EG-
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