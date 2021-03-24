Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

Tokat'ta kar altında kalan çiçek açan meyve ağaçları

Kar Örtüsü İlkbahar Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-Meyve ağaçları kar altında kalan vatandaşın endişesini dile getirmesi
-Tokat'tan kar manzaraları
-Kar yağışı altında ağaçlarda tüneyen kuşlar

( TOKAT -ÖZEL) TOKAT

- Tokat’ta çiçek açan meyve ağaçları kar altında kalırken, çiftçiler zirai dondan endişesi yaşadı. Tokat’ta gece saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerimde evlerinden çıkan vatandaşlar kar örtüsü ile karşılaştı. Şehirlerarası yollarda trafikte aksamalara neden olan kar yağışı il merkezinde etkisini gösterdi. Çiçek açan erik, kaysı ve badem ağaçları kar altında kaldı. Zirai don endişesi yaşayan çiftçiler yaşadıkları çaresizliği dile getirdi. Meyve ağaçlarının karla kaplı olmasının endişelendiklerini belirten Bülent İçmez, “Erik ve kaysı ağaçlarımız kar altında kaldı. Neyse ki şeftali ağaçları henüz çiçek açmadı. Bu gece zirai don olursa bu ağaçlardan çağla, erik beklemek hayal olur. Hava tahminlerin baktım, eksi değerlerde gösteriyor. Bu da çiçek açan ağaçlar için sakıncalı bir durum. Bu kırağı gibi değil ki ağacın çevresinde ateş yakalım. Kar bu çiçekleri ıslattı, çiçeğin içindeki su gece dona çektiği zaman bir hafta sonra sapsarı olur dökülür” dedi.
İlkbaharda kar yağışının şaşkınlığını yaşadığını ifade eden Muhammet Aytekin, "Havaların ısınmasını beklerken sabah evden çıktığımızda beyaz örtü ile karşılaştık. Bu kadar yoğun bir kar yağışı beklemiyorduk. Oldukça şaşırdık, bizler için sürpriz oldu" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Yurttan Kış ManzaralarıYurttan Kış Manzaraları
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Slovenya'da Kurbağa GöçüSlovenya'da Kurbağa Göçü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement