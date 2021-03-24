Çiçek açan meyve ağaçları kar altında kaldı

-Meyve ağaçları kar altında kalan vatandaşın endişesini dile getirmesi

-Tokat'tan kar manzaraları

-Kar yağışı altında ağaçlarda tüneyen kuşlar



( TOKAT -ÖZEL) TOKAT



- Tokat’ta çiçek açan meyve ağaçları kar altında kalırken, çiftçiler zirai dondan endişesi yaşadı. Tokat’ta gece saatlerinde aralıklarla başlayan kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Sabah saatlerimde evlerinden çıkan vatandaşlar kar örtüsü ile karşılaştı. Şehirlerarası yollarda trafikte aksamalara neden olan kar yağışı il merkezinde etkisini gösterdi. Çiçek açan erik, kaysı ve badem ağaçları kar altında kaldı. Zirai don endişesi yaşayan çiftçiler yaşadıkları çaresizliği dile getirdi. Meyve ağaçlarının karla kaplı olmasının endişelendiklerini belirten Bülent İçmez, “Erik ve kaysı ağaçlarımız kar altında kaldı. Neyse ki şeftali ağaçları henüz çiçek açmadı. Bu gece zirai don olursa bu ağaçlardan çağla, erik beklemek hayal olur. Hava tahminlerin baktım, eksi değerlerde gösteriyor. Bu da çiçek açan ağaçlar için sakıncalı bir durum. Bu kırağı gibi değil ki ağacın çevresinde ateş yakalım. Kar bu çiçekleri ıslattı, çiçeğin içindeki su gece dona çektiği zaman bir hafta sonra sapsarı olur dökülür” dedi.

İlkbaharda kar yağışının şaşkınlığını yaşadığını ifade eden Muhammet Aytekin, "Havaların ısınmasını beklerken sabah evden çıktığımızda beyaz örtü ile karşılaştık. Bu kadar yoğun bir kar yağışı beklemiyorduk. Oldukça şaşırdık, bizler için sürpriz oldu" diye konuştu.





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