Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

Kaza yerinden detay

İlk Müdahale Çelik Bariyer Hastane Günebakan Ticari Araç 

-Kazaya karışan araç detay
-Bariyerler detay
-Polis ekipleri detay
-Vatandaşlar detay

( ANTALYA ) Sürücü kararsız kalınca, bariyerleri yerinden söktü ANTALYA

- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde kavşak girişinde son anda yön değiştiren bir sürücü, bariyerleri yerinden söktü. Kazadan sürücü yaralı olarak kurtarılırken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza; Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ramazan E. K.’nin kullandığı 07 LBP 54 plakalı ticari araç sürücüsünün bir anda yön değiştirmesi sonucu, yön tabelalarının bulunduğu direklere ve çelik bariyerlere çarptı. Kazada çelik bariyerler aracın motor bölümünün içerisine kadar girdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Hurdaya çıkan araç ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı