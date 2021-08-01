Çiçek açan günebakanlar ortaya kartpostallık görüntüler çıkardı

-Kazaya karışan araç detay

-Bariyerler detay

-Polis ekipleri detay

-Vatandaşlar detay



( ANTALYA ) Sürücü kararsız kalınca, bariyerleri yerinden söktü ANTALYA



- Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde kavşak girişinde son anda yön değiştiren bir sürücü, bariyerleri yerinden söktü. Kazadan sürücü yaralı olarak kurtarılırken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza; Antalya-Alanya D-400 Karayolu Manavgat Çevreyolunda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Antalya istikametinden Alanya istikametine seyir halindeki Ramazan E. K.’nin kullandığı 07 LBP 54 plakalı ticari araç sürücüsünün bir anda yön değiştirmesi sonucu, yön tabelalarının bulunduğu direklere ve çelik bariyerlere çarptı. Kazada çelik bariyerler aracın motor bölümünün içerisine kadar girdi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen 112 ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye götürdü. Hurdaya çıkan araç ise çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

