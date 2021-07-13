Çiçeği burnunda diş hekimleri mezuniyet belgelerini babalarının elinden aldı

-Öğrencilerden detay

-Dekan Özkan'ın konuşması

-Profesör babaların kızlarına mezuniyet belgelerini vermesi

-Kep atma töreni



( SAMSUN )- OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden 101 öğrenci mezun oldu SAMSUN



- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan 101 öğrenci sağlık ordusuna katılmak için ilk adımı attı. OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezuniyet töreni fakültenin bahçesinde yapıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan tören, protokol konuşmaları ile devam etti. 101 mezun öğrencinin aileleri de törende büyük sevinç yaşadılar. “Dünyada ilk 300, Türkiye’de ilk 6 diş hekimliği fakültesi arasına girmeyi başardık” Törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nilüfer Özkan, “Fakültemiz dünya sıralamasında akademik alanlara göre global sıralamada akademik etki, akademik çıktı, uluslararası ilişkiler, araştırma kalitesi kriterlerine göre fakültemiz dünyada ilk 300, ülkemizde ise ilk 6 diş hekimliği fakültesi arasına girmeyi başarmıştır. Öte yandan ideal bir ölçek olmamakla birlikte ülkemizde şu anda eğitimin kalitesini değerlendiren tek ölçüt olarak diş hekimliği uzmanlık sınavı (DUS) görünüyor. DUS'ta da 2018-2019 yıllarında Türkiye’deki tüm diş hekimliği fakülteleri arasında 7. sırada, yine bu sene YÖK verilerine göre de 34 vakıf ve devlet üniversitesi arasında 5. sıradayız. Mezun olan öğrencilerimize bundan sonraki hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

2 öğrenciye belgesini aynı üniversitede görev yapan profesör babaları verdi Konuşmaların ardından mezun olan öğrencilere belgeleri verildi.

Bu sırada OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi'nden mezun olan Merve Berceste Demir’e mezuniyet belgesini aynı üniversitede Tıp Fakültesi'nde görev yapan babası Prof. Dr. Ahmet Demir verdi. Yine mezunlardan Beyza Seylan’a da mezuniyet belgesini OMÜ’de Güzel Sanatlar Fakültesi’nde görev yapan babası Prof. Dr. Ali Seylan verdi. Mezuniyet töreni kep atma merasiminin ardından son buldu.

