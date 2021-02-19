CHP'nin etkinliğinde sosyal mesafe unutuldu



- Ankara'nın Sincan ilçesinde CHP Sincan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte korona virüs tedbirleri unutuldu.Sincan'da CHP İlçe Başkanlığı'nın CHP yöneticileri ve milletvekillerinin de katılımı ile düzenlediği etkinlikte sosyal mesafe hiçe sayıldı. Bazı partililerin maske dahi takmadıkları görüldü.





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