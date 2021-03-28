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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
CHP’nin çelengini çalan şüpheliler önce kameraya ardından polise yakalandı

CHP’nin çelengini çalan şüpheliler önce kameraya ardından polise yakalandı

Şahısların kaldırımda yürümesi

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Hırsız Polis Ekipleri 

-Şahsın parti binasına girişi
-Şahsın çaldığı çelenkle dışarı çıkması

( OSMANİYE )- Parti binasından çelengin çıkaran şahıslar kameraya yansıdı OSMANİYE

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Osmaniye İl Başkanlığı binasında bulunan çelengi çalan hırsızlık şüphelileri yakalandı. Parti binasından çelengin çıkarılması kameraya yansıdı. Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Cevdet Sunay Caddesi üzerinde bulunan CHP Osmaniye İl Başkanlığı binasında bulunan çelengin yerinde olmadığını fark eden partililer durumu polis ekiplerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlık olayının görüntülerini detaylı incelemeden geçiren polis, çelengi çalan şahısların kimliklerini tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucunda A.D. ve C.K. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. (SKY-
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