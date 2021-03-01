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01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
CHP Nilüfer’den bebekli ailelere destek kampanyası

CHP Nilüfer’den bebekli ailelere destek kampanyası

katılımcılardan detaylar

Çoban Ateşi Bebek Maması Basın Toplantısı Toplantı Yurttaş 

-Başkan Fırat Yılmaz konuşması
-görüntüler montajtunele atıldı

( BURSA ) - BURSA

- Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Başkanlığı yıl sonuna kadar ‘Bebek Market’ projesi ile bebekli ailelere destek olacak. CHP Nilüfer İlçe Başkanlığı hayat şartlarının pahalılığı ve bazı marketlerin bebek mamalarına alarm takmasından hareketle ‘Bebek Market’ projesini hayata geçirdi. Geçim sıkıntısı çeken bebekli ailelere, bebek maması, bebek bezi, pişik kremi ve ıslak mendilden oluşan malzemeler dağıtılacak. Destek olmak isteyen vatandaşlar ayni olarak desteklerini yapabilecek. CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz, konu ile ilgili düzenlediği basın toplantısında, “CHP Nilüfer İlçe Örgütü olarak 2021 yılı sonuna kadar sürdürmeyi hedeflediğimiz ‘Bebek Market’ dayanışma kampanyasını bugün itibari ile başlatıyoruz. Gönüllülerimiz ve yardımseverlerimizin destekleriyle büyüteceğimiz kampanyanın çoban ateşini ilçe yönetim kurulu üyelerimiz yaktı. İlk etapta dağıtılacak malzemeler arkadaşlarımızın bağışı ile temin edildi ve bugün itibariyle ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmaya başlanıyor. Bebek Market kampanyamızda; bebek maması, bez, pişik kremi ve ıslak mendilden oluşan temel ihtiyaç malzemeleri ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak” dedi.
Bu dayanışma odağında ihtiyaç sahibi tüm bebekli ailelerin olduğunu belirten Yılmaz, “Siyasi parti ayrımı gözetmeksizin desteğe ihtiyaç duyan tüm yurttaşlarımıza kapımız sonuna kadar açıktır. Dayanışmaya destek olmak isteyen gönüllülerimiz ve bağışçılarımıza da ayrıca bir çağrıda bulunmak istiyorum. Sizlerden beklentimiz kampanya boyunca her numara bebek mama ve bezine ihtiyacımız olacak. Kampanyamıza ayni olarak yapacağınız destekler için tüm gönüllülerimize şimdiden ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
(SD-İHS)
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