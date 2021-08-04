CHP Milletvekili Tarhan’ın içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 1yaralı

--Ambulansa taşınması

--Milletvekili Tarhan'dan görüntü

--Araçlardan görüntü



( KOCAELİ )- Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı KOCAELİ



- Kocaeli’nin Derince ilçesinde, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın içinde olduğu otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Tekiner Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın da içinde olduğu sürücüsü öğrenilemeyen 34 DTZ 275 plakalı Audi marka otomobil ile Çetin A. yönetimindeki 41 PU 329 Renault plakalı otomobil, Tekiner Sokak ile Erdal Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada Renault marka otomobilin sürücüsü Çetin A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Milletvekili Tahsin Tarhan ve ismi öğrenilemeyen sürücü ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kaza sonrası Renault marka otomobil hurdaya dönerken, milletvekilinin aracında ise çizikler oluştu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan Çetin A. kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çetin A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MK-RFK

