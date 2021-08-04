Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
CHP Milletvekili Tarhan’ın içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 1yaralı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
CHP Milletvekili Tarhan’ın içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 1yaralı

CHP Milletvekili Tarhan’ın içinde olduğu otomobil kaza yaptı: 1yaralı

-Yaralının kurtarılması

İlk Müdahale Polis Hastane Milletvekili Polis Ekipleri 

--Ambulansa taşınması
--Milletvekili Tarhan'dan görüntü
--Araçlardan görüntü

( KOCAELİ )- Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın içinde olduğu otomobil ile başka bir otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Tekiner Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan’ın da içinde olduğu sürücüsü öğrenilemeyen 34 DTZ 275 plakalı Audi marka otomobil ile Çetin A. yönetimindeki 41 PU 329 Renault plakalı otomobil, Tekiner Sokak ile Erdal Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada Renault marka otomobilin sürücüsü Çetin A. araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Milletvekili Tahsin Tarhan ve ismi öğrenilemeyen sürücü ise kazadan yaralanmadan kurtuldu. Kaza sonrası Renault marka otomobil hurdaya dönerken, milletvekilinin aracında ise çizikler oluştu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından otomobil içerisinde sıkışan Çetin A. kurtarıldı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Çetin A. hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. (MK-RFK
İlgili Foto Galeriler
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018Ak Parti Milletvekili Aday Listesi - 27. Dönem 24 Haziran 2018
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı