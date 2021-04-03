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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kadın Belediye Başkanları ile bir araya geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Kadın Belediye Başkanları ile bir araya geldi

Toplantıdan görüntüler

Seçme ve Seçilme Hakkı Yerel Seçimler Toplantı Yerel Seçim Seçilme Hakkı 

-Toplantıdan detay görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kadınların yerel seçimlerde, seçme ve seçilme hakkını elde etmesinin 91’nci yıldönümünde CHP’li kadın belediye başkanları ile bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle CHP’li kadın belediye başkanları ile bir araya geldi. Önceki dönem kadın belediye başkanlarının da katıldığı toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu’da Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun eşlik etti. (MC-
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