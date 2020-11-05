Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
CHP’li Nazlıaka’nın acı günü

CHP’li Nazlıaka’nın acı günü

Cenaze namazından görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı 


- Geçtiğimiz gün vefat eden CHP Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka’nın babası Mehmet Kenan Coşkunoğlu’nın cenaze töreni düzenlendi.
Bilkent Doğramacızade Ali Paşa Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenen cenaze törenine Aylin Nazlıaka ve ailesinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de katıldı.
Cenaze namazı kılınmadan önce CHP Kadın Kolları üyeleri, ailenin yakınlar ve aile arkadaşları tarafından taziyeler Nazlıaka tarafından kabul edildi. Cenaze namazının ardından, cenazeye katılanların yanı sıra Kılıçdaroğlu ve Özel de Mehmet Kenan Coşkunoğlu’nun tabutunu cenaze aracına taşıdılar. Taziye için gönderilen çelenkler arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gönderdiği çelenk gözlere çarptı.Coşkunoğlu kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı’nda defnedildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı