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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
CHP heyetine evlat nöbetindeki ailelerden soğuk duş

CHP heyetine evlat nöbetindeki ailelerden soğuk duş

Ailelerle buluşmadan görüntü

İsaf Oturma Eylemi Terör Örgütü 

-Özgür Özel açıklama
-Celil Begdaş açıklama
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR

- Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aileler, kendilerini ziyarete gelen CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel'e tepki gösterdi. Ailelerden Celil Begdaş, "18 aydır gelmediler, buraya bizi kandırmaya gelmişler. Kendi kendilerini kandırdılar" dedi.
. Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor. CHP'li milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ile Özgür Özel, 549 gündür HDP önünde eylemde olan aileleri ziyaret etti. Ziyaret sonrası aileler HDP aleyhine slogan atarak CHP'li heyeti yuhaladı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özgür Özel, bu evlatların sağ salim ailelerine kavuşturmak için çalışma yapacaklarını kaydetti.
Özel, "Gönül hanım Diyarbakır İl Başkanımız seçildiği günlerde buraya ziyarete gelmiş, ben de kendisinden bilgi almıştım. Benim Diyarbakır programım olduğunda buraya gelmek istediğimi söylemiştim, bugün Tahir Elçi davası için buradaydık, Sezgin Tanrıkulu ve heyetimizle birlikte bu ziyareti gerçekleştirdik. Kendileri acılı anneler her biriyle tek tek konuştuk, kendi hikayelerini anlatmak istiyorlar, haklı olarak. Biz kendilerini dinlediğimizde yüreğimiz burkuldu, biz kendilerine bunu çok açık bir şekilde söyledik, bu evlatlar hepimizin, bu evlatların sağ salim annelerine ulaşması için gerekli çalışmaları ve desteği vereceğiz. Bundan sonraki süreçte de Türkiye’de herkesin kendilerinin üzerine düşen bu annelerin sesini duymaktır" diye konuştu.
"Ha Meral Akşener ha HDP, ne fark ediyor" Ailelerden Celil Begdaş ise CHP heyetinin kendilerini kandırmaya çalıştığını söyledi.

Begdaş, "18 aydır gelmiyor, buraya bizi kandırmaya gelmiş. Kendi kendilerini kandırdı. Bakmayın burada misafirdi, yoksa domates ile peşlerine verecektim. Ama biz kendimize yakıştırmadık, bizi kandırmaya çalışıyordu, şimdiye kadar neredeydin. Herkes geldi, sen buraya gelmedin. Yok işte askerlerin bombalandığını söylüyor, ben kendi gözümle gördüm sen kimi kandırıyorsun. Meral Akşener’i de getireceğini söylüyor, ha Meral Akşener ha HDP ne fark ediyor. Gelmesinler, biz buradayız, son evladımızı almadan gitmeyeceğiz. Bu çadır onları bitirecek, geldi bizi kandırmaya ama biz kanmadık, kendi kendini kandırdı. HDP ve CHP’ye atma diyor, kime atayım ben oğlumu istiyorum. Cumartesi, pazar annelerine destek veriyorsunuz, bize neden destek vermiyorsunuz? Biz de anneyiz, babayız, haklısın diyor. Ona dedim HDP kapanmasın CHP var, HDP kapanırsa yerine CHP girer, o da öyle deme diyor. Altı yaştı, kaçtı gitti" şeklinde konuştu.
CHP heyeti, ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı. (MB-YRT
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