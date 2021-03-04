CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kadıköy turu

-Esnaflarla sohbet etmesi

-Detay



( İSTANBUL )- Kılıçdaroğlu, kapalı kepenk önünde esnafın sorunlarını dinledi İSTANBUL



- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy’de esnafı ziyaret etti, sorunlarını dinledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kadıköy Belediyesi Tarih Edebiyat Sanat Kütüphanesi (TESAK)’ta, Kadıköy’de açılması planlanan Kent Belleği Müzesi ile ilgili düzenlenen proje sunumunu izledi. Kılıçdaroğlu’na ziyareti sırasında CHP Genel Başkan yardımcısı Ahmet Akın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı da eşlik etti. Basına kapalı olarak düzenlenen proje sunumunun ardından Kılıçdaroğlu ve yanındaki heyet Kadıköy çarşısında dolaştı, esnafla selamlaştı. Kapalı kepenk önünde dert dinledi Ziyaret sırasında dertlerini ve yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlatmak isteyen yurttaşlar tarafından sık sık önü kesilen Kılıçdaroğlu, esnafla da bir araya geldi. Yurttaşların ve gazetecilerin yoğun ilgisi arasında ilerleyen Kılıçdaroğlu, kendisini dükkanına davet eden esnafı da geri çevirmedi. Kadıköy’de uzun zamandır kepenklerini açamayan, kirasını ödemekte zorlanan esnafın dertlerini kapalı olan bir kepenk önünde dinledi. Kılıçdaroğlu, “Asla umutsuzluğa kapılmayın, bir süre sonra Türkiye’nin bütün koşulları değişecek, daha iyi, daha demokratik bir atmosfer olacaktır. Esnafın da, sanayicinin de, sokaktaki satıcının da rahat edebileceği daha güzel bir Türkiye’yi beraber inşa edeceğiz. Bunun mücadelesini veriyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “Var olan iktidar otursun kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsin. CHP’li belediyeler olmasa Türkiye’de gerçekten ciddi bir kaos çıkar. İnsanların evine ekmek götüremediği bir düzen olur mu? Kadıköy Belediyesi de elinden geleni yapmaya çalışıyor, onun da bütçesini zorluyor. İBB de kendine yansıyan şikayetleri karşılamaya çalışıyor. Ama moralimizi bozmayacağız” diye konuştu.





loading...