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CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti
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22 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti

CHP Gençlik Kolları Başkanı kazada hayatını kaybetti

Kaza yeri kısa detay

Sosyal Medya İlk Müdahale Doğum Günü Trafik Kazası Motosiklet Kazası 

-Hayatını kaybeden kişi fotoğraf
-Doğum günü için yapılan paylaşımlar

( SAKARYA )- Doğum gününden 1 gün sonra geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitirdi- Ondan geriye, arkadaşlarının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kutlama paylaşımları kaldı SAKARYA

- Sakarya’nın Hendek ilçesinde CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu doğum gününden 1 gün sonra geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Kaza, öğlen saatlerinde Hendek ilçesi Çakallık Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu (25) idaresindeki 54 AED 520 plakalı motosiklet ile plakası henüz öğrenilemeyen hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile ağır yaralanan Tanrıkulu, bölgeye sevk edilen ambulansla Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi gerçekleştirilen Tanrıkulu, sevk edildiği Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dün doğum günü olduğu öğrenilen Anıl Tanrıkulu’ndan geriye, sosyal medya hesabı üzerinden arkadaşlarının yaptığı kutlama paylaşımları kaldı. (BCT-
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