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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Chealse taraftarlarında Avrupa Süper Ligine tepki protestosu

Chealse taraftarlarında Avrupa Süper Ligine tepki protestosu

Protestodan görüntüler

( LONDRA ) LONDRA

İngiltere Protesto Gine Ford Başkent 


İngiltere’nin başkenti Londra'da Chealse taraftarları, Brighton maçı öncesi Avrupa Süper Ligine tepki protestosu düzenledi.
İngiltere’nin başkenti Londra'da Chealse taraftarları, Brighton maçı öncesi Avrupa Süper Ligine tepki protestosu düzenledi.
İngiltere’nin en önemli ve köklü klüpleri dün gerçekleştirdiği açıklama ile Avrupa Süper Ligine katılacaklarını duyurmasının ardından taraftarlar Stamford Bridge stadyumu önünde toplanarak, Avrupa Süper Ligi’ne katılma kararı alan klüplere tepki gösterdi.
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