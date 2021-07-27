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CEZAYİR - Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildi
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27 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
CEZAYİR - Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildi

CEZAYİR - Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirildi

- Cezayir sokaklarındaki kalabalığın ve araçların azalması - Cezayir sokaklarından gece görüntüleriCEZAYİR (AA) - Cezayir 'in 35 vilayetinde Kovid - 19 vaka sayılarındaki yeniden artış eğilimi nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı getirildi.
Cezayir 'deki 58 vilayetin 35'inde saat 20.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Sayılar Kalaba Sokağa Çıkma Yasağı 

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