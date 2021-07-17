CEZAYİR - Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor

- Başkent Cezayir 'de aşılama kampanyasından detay görüntüler - Cami önlerinde kurulan çadırlardan detaylar - Aşı yapan vatandaşlardan detaylar - Sağlık personeli Nezihe Şalan ile röportaj - Aşı yapan Cezayir li vatandaş Kemal Şeybani ile röportaj - Aşı yapan Cezayir li vatandaş Hamit Gamrasa ile röportajCEZAYİR - Cezayir 'de yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı ulusal aşılama kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında, başkent Cezayir 'de cami önleri başta olmak üzere aşı yapıldı.
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