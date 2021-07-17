Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
CEZAYİR - Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
CEZAYİR - Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor

CEZAYİR - Kovid-19'a karşı aşılama devam ediyor

- Başkent Cezayir 'de aşılama kampanyasından detay görüntüler - Cami önlerinde kurulan çadırlardan detaylar - Aşı yapan vatandaşlardan detaylar - Sağlık personeli Nezihe Şalan ile röportaj - Aşı yapan Cezayir li vatandaş Kemal Şeybani ile röportaj - Aşı yapan Cezayir li vatandaş Hamit Gamrasa ile röportajCEZAYİR - Cezayir 'de yeni tip koronavirüse (Kovid - 19) karşı ulusal aşılama kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında, başkent Cezayir 'de cami önleri başta olmak üzere aşı yapıldı.

Koronavirüs Aşı Koronavirüs Başkent Aşılama 

İlgili Foto Galeriler
Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...Tanıyamayacaksınız! Bu Fotoğraf Herkesi Şaşırttı...
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı