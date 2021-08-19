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- Cezayir’i kum fırtınası vurdu
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Cezayir’i kum fırtınası vurdu

- Cezayir’i kum fırtınası vurdu

-Kum fırtınasından görüntüler

( CEZAYİR ) CEZAYİR

Gökyüzü Gesi Kum Fırtınası 


- Cezayir'in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurdu. Cezayir’in doğusundaki M'sila eyaletinde yer alan Ain El-Hajal bölgesini kum fırtınası vurması sonucu gökyüzü kızıla büründü. Görüş mesafesini önemli ölçüde azalmasına neden olan fırtına, trafiği durma noktasına getirdi. Polis, sürücülere araçlarını yavaş ve dikkatli sürmeleri konusunda uyardı. Solunum rahatsızlığı olanların ise mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.
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