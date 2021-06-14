CEZAYİR - Erken genel seçiminde oy sayımına başlandı
: - Başkent Cezayir 'deki "Pastor" ortaokulu - Oyların sayılması - "Pastor" seçim merkezinin müdürü Halit Ruvrari ile röportajCEZAYİR - Cezayir 'de yedinci parlamento seçimlerinde oy verme işlemi sona erdi. Seçim görevlileri, başkent Cezayir 'deki Pastor ortaokulu seçim merkezindeki sandıkları açarak oyların sayımına başladı.
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