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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
Cezayir'de yaklaşık 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

Cezayir'de yaklaşık 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

- Camiye giren insanlardan detaylar - Cezayir lilerle röportajlar - Cami avlusundan detaylar - Namaz detaylarıCEZAYİR (AA) - Cezayir 'in başkenti Cezayir 'de yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle kapatılan camilerin yeniden ibadete açılmasıyla yaklaşık 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı. Başkentteki El - Falah Camisi'ne gelen cemaat, sosyal mesafe kuralına uyarak namazını eda etti.

Koronavirüs Cuma Namazı Başkent 

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