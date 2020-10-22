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22 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Cezayir’de ilkokullar eğitim ve öğretime başladı

- Cezayir’de ilkokullar eğitim ve öğretime başladı

Cezayir’de ders başı yapan ilkokul öğrencileri

( CEZAYİR ) CEZAYİR

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- Cezayir’de dün ilkokulların açılmasının ardından 5 milyondan fazla ilk okul öğrencisi ders başı yaptı. Cezayir’de Covid-19 nedeniyle 12 Mart’ta kapatılan okullar 7 aydan sonra tekrardan açıldı. Ülkede dün ilkokulların açılmasıyla öğrenciler için eğitim ve öğretim yılı da başladı.
Cezayir Başbakanı Abdelaziz Djerad, 5 milyondan fazla ilkokul öğrencisinin dün ders başı yapacağını belirterek, halka Covid-19’a karşı önlem alınması çağrısı yaptı. Velilere seslenen Djerad, “Öğrencilerin sağlığını korumak için görevlilere destek olun” ifadelerini kullandı. Cezayir’de lise ve üniversiteler ise 4 Kasım’da ders başı yapacak. Cezayir’de ilk Covid-19 vakası 25 Şubat’ta kayıtlara geçmişti. Covid-19 pandemisi ile mücadele eden Cezayir’de son verilere göre toplam, 41 milyon 574 bin 740 pozitif vaka bulunuyorken, 1 milyon 137 bin 742 kişi hayatını kaybetti.
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