- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı



- Cezayir'de korona virüs salgını nedeni ile askıya alınan cuma namazları, 8 ayın ardından ilk kez camilerde kılındı. Cezayir'de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında camilerde askıya alınan cuma namazı 8 ayın ardından ilk kez kılındı. Camilere akın eden Cezayirliler, 8 ayın ardından ilk kez camilerde sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak, Cuma namazını eda etti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebbun 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, 6 Kasım'dan itibaren bin kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip olan camilerin açılmasına ve cuma namazının kılınmasına karar verdiğini duyurmuştu.



loading...