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06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

- Cezayir'de 8 ay sonra ilk cuma namazı kılındı

-Camilerden ve cemaatten görüntüler

( CEZAYİR ) CEZAYİR

Cuma Namazı 


- Cezayir'de korona virüs salgını nedeni ile askıya alınan cuma namazları, 8 ayın ardından ilk kez camilerde kılındı. Cezayir'de korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında camilerde askıya alınan cuma namazı 8 ayın ardından ilk kez kılındı. Camilere akın eden Cezayirliler, 8 ayın ardından ilk kez camilerde sosyal mesafe ve kişisel hijyen kurallarına uyarak, Cuma namazını eda etti. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebbun 14 Ekim'de yaptığı açıklamada, 6 Kasım'dan itibaren bin kişinin ibadet edebileceği kapasiteye sahip olan camilerin açılmasına ve cuma namazının kılınmasına karar verdiğini duyurmuştu.
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